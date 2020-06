Suisse – Les auteurs veulent accroître leur visibilité en ligne L'Association des auteurs suisses a mis au point la plateforme lexikon.a-d-s.ch, qui délivre des informations fiables sur environ 3000 auteurs.

Les auteurs suisses ont lancé un site Internet pour promouvoir leurs activités sur le web. (photo prétexte). KEYSTONE

Les écrivains suisses proposent leur propre lexique en ligne. En plus d'informations fiables sur leurs productions, ce site permet de trouver un «prête-plume» pour une autobiographie, un traducteur de haut vol ou un débatteur à l'argument qui frappe.

L'Association des auteurs suisses (AdS) lance la plateforme lexikon.a-d-s.ch. Celle-ci répertorie environ 3000 auteurs, dans les trois langues nationales, à partir des années 50.

On trouve sous le profil des auteurs des informations classiques comme les éléments biographiques les plus importants, une liste de leurs travaux, des analyses ou des revues associées. Une partie de ce bagage est tiré du précurseur analogique de ce portail, publié quatre fois depuis 1962. Les auteurs contemporains ajoutent leurs propres actualités.

Sobre et concis

Le site est sobre et concis, pour ne pas dire austère. «Nous ne voulions pas présenter de nouveaux contenus, mais créer une œuvre de référence qui rende les informations existantes facilement accessibles», explique l'auteur et réseauteur littéraire Beat Mazenauer, responsable de la refonte du site internet de l'association.

Ce sont surtout des liens directs qui forment le contenu des pages, menant à des critiques, des fichiers audio et vidéo. Via un lien vers «Swissbib», le curieux peut accéder aux œuvres de l'auteur proposées dans les bibliothèques suisses.

En plus de la mise en réseau d'informations utiles, ce site met en avant des auteurs moins «médiatisés» et leurs compétences annexes. Car pour vivre, un écrivain peut prêter sa plume à d'autres, animer des débats ou offrir des prestations sur scène: ces offres sont triées par langue et par canton.

Contacter un auteur directement

L›association souhaite faire prendre conscience que les auteurs peuvent être contactés directement en cas de besoin. L'écrivain bernois Christoph Simon le dit différemment: «Si vous souhaitez organiser une série de lecture sur l'Art nouveau ou le pouvoir des femmes, si vous cherchez un «prête-plume» pour votre autobiographie ou un auteur qui face le poids dans un débat face au romancier Lukas Bärfuss, vous trouverez facilement des noms sur ce site, leurs contacts et éventuellement de l'inspiration.»

Tous les auteurs suisses n'y sont pas. Si du côté romand, on trouve Etienne Barilier ou Anne Cuneo, impossible de mettre la main sur la star du moment, Joël Dicker.

