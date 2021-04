Salon du livre dématérialisé – Les auteurs présentent leur œuvre en vidéo Une quarantaine de petites capsules, visibles cette semaine sur le site de la manifestation, permet de garder contact avec le public. Philippe Muri

Florian Eglin chez lui. L’écrivain genevois fait partie des auteurs à découvrir en vidéo. LMD/Yvain Genevay

Il aurait dû ouvrir ses portes mercredi 28 avril, et durer jusqu’au 2 mai. Dans une vie sans Covid, Genève vivrait en ce moment dans l’effervescence du Salon du livre. Annulé à fin janvier, le rendez-vous littéraire du printemps vient à la rencontre du public avec une série de courtes vidéos diffusées sur son site et sur les réseaux sociaux. À découvrir jusqu’à dimanche, une quarantaine de capsules d’autrices et d’auteurs suisses et internationaux, actifs aussi bien dans la littérature suisse, la fiction, l’essai, le polar, la bande dessinée ou le livre jeunesse. Parmi eux, des pointures telles que Christine Pompeï, Mathias Malzieu ou François Morel.

«Ce projet a été initié suite à l’annulation du Salon du livre 2021. C’est un reflet très partiel des auteurs qui auraient pu venir cette semaine à Palexpo», explique au bout du fil Natacha Bayard, la directrice du Salon. «L’idée, c’était de ne pas rompre le dialogue, de permettre aux autrices et aux auteurs de «rencontrer» d’une certaine manière ceux et celles qui les lisent. Nous avons voulu un format dynamique et rapide qui se prête bien à un usage sur internet. Chaque vidéo dure en moyenne trois minutes. Les auteurs se sont filmés eux-mêmes, seuls ou avec l’aide d’un ami ou un conjoint. Ils répondent à six questions, toujours les mêmes. Nous avons ensuite réalisé nous-même le montage.»

Un univers vole en éclats

Parmi ces invités virtuels, Florian Eglin. Filmé chez lui, devant une bibliothèque où l’on distingue plusieurs albums BD, l’auteur genevois présente son dernier-né, «Ring», paru chez BSN Press. «À l’origine, ce livre s’intitulait «Hôtel de ville». Une première version du texte a été publiée sous forme de feuilleton en 2020 dans la «Tribune de Genève». On y assiste au parcours d’un jeune homme qui voit son univers se construire et voler en éclats», raconte Eglin, avant de se prêter à l’exercice des questions décalées. Parmi celle-ci: «Si votre livre était une photo?» Réponse de l’intéressé: «Ce serait une carte de géographie de Genève, avec une série de drapeaux qui indiquent les lieux emblématiques de cette petite grande ville.»

L’auteur neuchâtelois Nicolas Feuz, procureur à Neuchâtel quand il n’écrit pas des enquêtes policières très sombres, présente pour sa part son futur polar, «Heresix», à paraître le 20 mai prochain chez Slatkine. «L’action se déroule au sud de la France. Il y a un ancrage historique, mais on pénètre aussi dans l’univers des clubs libertins et échangistes…» Et si son livre était une chanson? «Ce serait «Toulouse», de Claude Nougaro. Je ne vais pas l’interpréter, car je chante comme une casserole… de cassoulet!»

De retour en automne

Pour retrouver physiquement une ribambelle d’auteurs au bout du lac, il faudra patienter jusqu’à l’automne. Du 21 au 24 octobre, le Salon du livre en ville reviendra fêter l’écrit, comme l’an dernier, dans des lieux culturels et insolites de Genève. Avant de reprendre son format habituel et sa place, si tout va bien, au printemps 2022 (27 avril au 1er mai), à l’intérieur des halles de Palexpo.

