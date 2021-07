Défaite en finale de l’Euro – Les attaques racistes qui ternissent l’image de l’Angleterre Sitôt leurs tirs au but manqués dimanche soir, Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont été victimes d’injures racistes. Le Royaume-Uni découvre l’ampleur du fléau. Tristan de Bourbon, Londres

Bukayo Saka est réconforté par ses coéquipiers après avoir manqué son penalty. C’est l’un des joueurs victimes d’insultes et d’attaques de la part des supporters anglais. Londres, 11 juillet 2021. KEYSTONE

La finale du championnat d’Europe de football devait être une fête au Royaume-Uni. La fête du football, et tout simplement la fête d’un pays qui a relevé la tête après cinq années compliquées depuis le référendum sur le Brexit et une pandémie qui l’a plus affecté que n’importe quel autre pays d’Europe. Las, plus que l’égalisation de renard des surfaces de Leonardo Bonucci ou les arrêts du gardien Gianluigi Donnarumma pendant la séance de tirs au but, celle-ci a été gâchée par une partie des Anglais.

Dès les tirs manqués par Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka, les attaques racistes se sont multipliées à leur encontre dans les réseaux sociaux. En l’espace de quelques secondes, ils ont perdu aux yeux de certains supporters leur statut de héros nationaux pour devenir des «nègres», être comparés à des singes, se voir recommander de «quitter le pays» et de «repartir au Nigeria».