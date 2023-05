Festival – Les Athénéennes en grand écran avec l’Orchestre Consuelo Pour sa 12e édition, le rendez-vous musical honore le septième art. Premier clap en compagnie d’une formation brillante. Rocco Zacheo

L’Orchestre Consuelo avec son chef et fondateur Victor Julien-Laferrière. JEAN-BAPTISTE MILLOT

Peut-on imaginer mariage artistique plus abouti que celui qui unit depuis plus d’un siècle la musique au cinéma? De ce binôme aujourd’hui insécable, on pourrait dire que l’un est en quelque sorte l’exhausteur de goût de l’autre et que de ce pacte à deux est née une longue et opulente histoire, peuplée de partitions inoubliables et de compositeurs renversants. Le festival Les Athénéennes, dont les portes s’ouvrent le 1er juin, propose d’en explorer quelques recoins dix jours durant, dans une édition entièrement consacrée à quelques belles pages sonores du grand écran.