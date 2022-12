Halles de la Jonction – Les associations s’opposent toujours au Baroque Un rassemblement avait lieu samedi après-midi pour protester contre le projet de Spices SA, prévu pour le printemps 2023. Léa Frischknecht

Ils étaient environ une centaine, samedi après-midi, sous les couverts TPG de la Jonction, pour montrer leur opposition au projet du Baroque. BASTIEN GALLAY/TAMEDIA

Le Baroque, certains habitants de la Jonction n’en veulent pas. Et continuent à le faire savoir. Ils étaient une petite centaine, samedi après-midi, à participer à l’événement Baraque à frites vs Baroque, sous les couverts TPG. Là où devrait naître, début 2023, un projet de Halles avec des activités et des food trucks.