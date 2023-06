Soins animaliers à Genève – Les assistants vétérinaires exigent des conditions décentes Épaulés par le syndicat Unia, ils espèrent ouvrir prochainement des négociations dans le but de mettre en place une convention collective de travail. Henri Neerman

Aujourd’hui, le canton de Genève compte environ 200 assistants en médecine vétérinaire, tous formés à l’École Panorama à Lausanne. TDG

«Secrétaire, vendeuse, hôtesse d’accueil, psychologue, soignante, nettoyeuse: voilà toutes les casquettes que doit souvent porter au quotidien un assistant en médecine vétérinaire (AMV). Pourtant, la plupart ne touchent guère plus que le salaire minimum», s’offusque Artur Bienko, secrétaire syndical chez Unia. Mercredi matin, lors d’une présentation donnée à la presse, plusieurs professionnels du domaine, composé majoritairement de jeunes femmes, se sont réunis afin de dénoncer les conditions, souvent difficiles, de leur métier. Ils exigent la mise en place d’une convention collective de travail (CCT) dans les cantons de Genève et de Vaud.

Aujourd’hui, la Société des vétérinaires suisses émet pourtant des recommandations en termes de salaire et de conditions de travail notamment. Or, celles-ci sont non contraignantes et ne semblent pas toujours être suivies. Ainsi, la multiplication des tâches, associée à un nombre d’heures considérable, flexible et pas toujours bien pris en compte, rend le quotidien des AMV épuisant. «Beaucoup de gens pensent que notre travail consiste simplement à faire de l’administratif et vendre des croquettes. Pourtant, il s’agit d’un des CFC les plus exigeants et nous réalisons en plus des actes médicaux quotidiennement», ironise l’une des intervenantes.

Mentalement éprouvant

En plus de la charge de travail importante, il s’agit selon les professionnels également d’un métier souvent éprouvant psychologiquement. «En plus du sentiment de responsabilité et de culpabilité lorsqu’une intervention se passe mal, nous sommes exposés à la fois au stress du vétérinaire, des animaux et de leurs propriétaires. On se sent parfois comme une espèce de punching-ball», explique un AMV.

«Sur 165 AMV romands ayant répondu à un sondage, 59 indiquent que, si leur choix de métier était à refaire, ils prendraient une autre voie.»

Un constat qui semble se refléter dans un sondage, réalisé en décembre 2022 par Susana Santos, formatrice vétérinaire. Sur les 165 AMV romands ayant répondu, 59 indiquent que, si leur choix de métier était à refaire, ils prendraient une autre voie. Les raisons invoquées semblent correspondre aux témoignages: salaires, horaires, manque de considération, charge émotionnelle. Seuls 37,2% des sondés indiquent ne pas penser quitter la profession à l’avenir.

Le syndicat Unia indique accompagner pleinement les AMV dans leurs démarches, et espère ouvrir prochainement les négociations en vue d’une CCT. «C’est un métier que l’on choisit par passion. C’est dommage que tant de personnes l’abandonnent à cause de ces conditions, qu’il est nécessaire d’améliorer durablement pour les générations futures», conclut l’une d’entre elles.

Henri Neerman est journaliste stagiaire à la rubrique locale de la Tribune de Genève depuis décembre 2022. Il est titulaire d'un Bachelor en géographie et environnement de l'Université de Genève. Plus d'infos

