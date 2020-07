Fonction publique – Les ASSC veulent une meilleure reconnaissance 643 assistantes en soins et santé communautaire (ASSC) ont déposé une pétition pour une revalorisation de leur fonction. Isabel Ares Oliveira

Les ASSC estiment que leur travail aujourd’hui ne correspond plus aux engagements contractuels. Joana Abriel

Mardi matin, une pétition lancée par le Syndicat des services publics, et signée par plus de 600 assistants et assistantes en soins et santé communautaire (ASSC), a été remise au conseiller d’État chargé de la Santé, Mauro Poggia. Elle demande la mise à jour de leur cahier des charges et la revalorisation de la fonction. Au bénéfice d’une formation de trois ans validée par un CFC, les ASSC délivrent soins et assistance dans la vie quotidienne, accomplissent des actes médico-techniques et effectuent des activités administratives dans diverses institutions.