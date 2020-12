Vaud – Les arts de la scène réclament la réouverture des théâtres Une centaine d’acteurs de la scène culturelle vaudoise ont mené une action silencieuse cette après-midi pour revendiquer le redémarrage de leur espace.

Des représentants des métiers des arts de la scène ont mené une action symbolique ce mardi devant le Grand Conseil vaudois. Ils réclament la réouverture des théâtres, cinémas et autres lieux culturels, au plus tard le 4 janvier.

En début d’après-midi, plus d’une centaine de participants masqués ont formé une haie d’honneur pour accueillir en silence les députés. Sur les pancartes, qu’ils brandissaient, on pouvait lire: «SOS», «Sans culture, le silence» ou «Fini de jouer, on veut travailler».

«Tout un secteur professionnel est en train d’être mis de côté, d’être malmené», explique Claire Nicolas, comédienne, metteuse en scène et membre du mouvement «Sans culture, le silence». «C’est un moment de mort de la culture», ajoute-t-elle.

Le Jura rouvre, et nous?

Au-delà de leur «détresse», les professionnels de la scène, les artistes comme les techniciens, réclament davantage de «considération» et d'»attention». «Nous voulons être appréciés à notre juste valeur», ajoute Claire Nicolas.

Les milieux culturels doivent «pouvoir se projeter dans l’avenir. Nous ne pouvons plus rester dans le flou», ajoute-t-elle. Le Jura va rouvrir ses théâtres le 17 décembre. Pourquoi pas ailleurs ?

Assister à un spectacle, dans le respect des règles sanitaires, n’est pas plus dangereux que d’autres activités, comme la fréquentation des transports publics ou de la grande distribution, ajoute-t-elle. Le mouvement a remis une lettre de revendications à transmettre à la conseillère d’Etat Cesla Amarelle. Cette lettre était signée par plus de 730 personnes.

ATS/NXP