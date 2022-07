Festival en Vieille-Ville – Les Arts à la rue pétaradent sous la cathédrale Jusqu’au 11 août, l’auguste terrasse Agrippa d’Aubigné accueille, tous les mardis et jeudis, une quinzaine de spectacles gratuits. Au menu: cirque, mime, humour musical, magie, marionnettes, etc. Jérôme Estebe

La compagnie Mine de rien, avec la cheffe du festival: Joane Reymond. BERNARD LE BEC

On connaît et aime la terrasse Agrippa d’Aubigné pour sa quiétude, ses deux niveaux séparés d’une volée de marches assassines et ses cerisiers du Japon qui flamboient au printemps. Et voilà que ce site patrimonial se transforme en terrain de jeu pour les saltimbanques du bitume.

Théâtre de l’Orangerie Une pluie de spectacles arrose cet été le parc La Grange Tous les mardis et jeudis jusqu’à la mi-août, Arts à la rue, le festival éclaté propose là une quinzaine de spectacles variés et riants, entre mime et humour, théâtre et magie, et plein d’autres registres encore.

C’est la troisième édition de la manifestation. On la doit à une comédienne genevoise, elle-même membre de la troupe Mine de rien qui clôturera le festival. Bonjour Joane Reymond! «Oui, je fais tout à peu près toute seule», sourit-elle. «Mon compagnon m’aide.» Tout: comprenez l’organisation, l’infrastructure et surtout l’élaboration de l’affiche qui réunit treize compagnies françaises et suisses pour douze soirées de liesse.

«On cherche les petites perles de terroir, si possible dans un maximum de genres différents.» Joane Reymond

Les critères du casting? «Ce sont des coups de cœur! Des gens que j’ai rencontrés lors de mes tournées et dont j’ai aimé le travail. J’ai privilégié les compagnies locales, ou en tout cas régionales. On cherche les petites perles de terroir, si possible dans un maximum de genres différents.»

«Victoria» par la Compagnie Les Malles, à découvrir le 2 août. BRIGOU

Parité et légèreté

Les affiches de festivals voués au théâtre de rue s’avérant souvent fort masculines, la dame a également visé la parité. Ajoutez à ça quelques contraintes techniques. «Il n’y a pas d’électricité sur place. Le Canton n’a pas voulu nous brancher. Et le sol n’est pas bétonné, ce qui interdit un certain nombre de numéros. Il faut que tout reste très léger. On arrive. On s’installe. On joue. On s’en va. Ce n’est pas un lieu où l’on plante des clous.»

La Compagnie Chicken Street ouvre le bal le 5 juillet. Au menu: western spaghetti. ANNE FLAGEUL

C’est la Compagnie Chicken Street, du Jurassien Nicolas Moreau, qui ouvre ce drôle de bal, avec un spectacle baptisé «Le magnifique bon à rien». «C’est très particulier», s’amuse par avance l’organisatrice. «Il fait revivre un film, «Le bon, la brute et le truand», avec des planches, des caisses, des ballons.» Une douzaine d’autres soirées tout aussi inénarrables suivront. Et c’est à l’ombre de Saint-Pierre que ça se passe.

