Fêtes et coronavirus – Les artisans des Trois-Chêne organisent un marché de Noël virtuel Pour combler l’absence des traditionnels marchés de fin d’année, certains ont eu l’idée de faire cela via les réseaux sociaux. Antoine Grosjean

Même s’ils ne sont pas tous à l’aise avec l’aspect technique de ce marché virtuel, les artisans se réjouissent de trouver malgré tout un débouché pour leur production. Odile Meylan

Cette année, difficile de compter sur les traditionnels marchés de Noël pour faire ses cadeaux, coronavirus oblige. Mais certains ont trouvé la parade. Des artisans des Trois-Chêne se sont associés pour organiser un marché de Noël virtuel. Cela se passera samedi après-midi sur leur page Facebook. Les internautes pourront naviguer sur des salons de discussion, comme on se baladerait de stand en stand, et échanger en visioconférence avec les artisans, voir leurs créations et réserver les articles qui les intéressent. Il suffira ensuite de passer les chercher sur le mode «click and collect».