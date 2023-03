Armes de destruction massive – Les armes nucléaires fonctionnent-elles toujours? Pour le savoir, il faudrait les tester, ce qui n’est absolument pas pensable. Un paradoxe relancé par les récentes menaces russes. Pascal Gavillet

Un test nucléaire effectué par la France dans l’atoll de Mururoa, en Polynésie, en 1970. KEYSTONE

Le 16 juillet 1945, le tout premier essai nucléaire était réalisé par les États-Unis. Il testait un modèle de bombe A, prototype de la bombe atomique dont l’énergie est obtenue par la fission nucléaire d’éléments tels que l’uranium 235 ou le plutonium 238. En 1949, l’Union soviétique testait à son tour une arme à fission, suivie en 1952 par le Royaume-Uni. Les attaques et la destruction des villes japonaises de Hiroshima (le 6 août 1945) et de Nagasaki (le 9 août 1945) ne sont en revanche pas comptabilisées dans cette liste, car il ne s’agit pas d’essais mais de «tirs de combat»: on peut trouver l’appellation légère, mais là n’est pas le problème.