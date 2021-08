Vision urbanistique à Morges – Les architectes du quartier des Halles reçoivent un prix Le travail du bureau d’architectes genevois, concepteur de logements et bureaux de haute qualité à Morges, a été salué par un prix européen lundi.

Aeby Perneger et Associés a reçu le prix européen «Best architects 22» pour l’élaboration du quartier des Halles à Morges. Le bureau d’architectes genevois a été primé dans la catégorie quartiers résidentiels et familiaux.

Ce prix récompense la vision urbanistique du bureau genevois, lauréat du concours d’architecture organisé par CFF Immobilier et la Ville de Morges. Il a élaboré un ensemble proposant logements de haute qualité, bureaux, commerces et équipements publics (école, crèche et accueil parascolaire), mais également une zone piétonne qui offre un espace public étendu.

Zone piétonne

Le tout répond aux besoins actuels de la Ville de Morges et est situé à deux pas d’un centre de mobilité performant. Cette distinction récompense également une architecture «toute d’élégance et d’intelligence, incluant les différents enjeux du développement durable et de la mobilité douce», selon les promoteurs du projet.

Fondé en 1998 à Carouge, le bureau Aeby Perneger & Associés est actif à Genève et à Lausanne dans de nombreux domaines tels que projets d’architecture publics et privés, planification urbaine, rénovations et gestion de grands projets.

