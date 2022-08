Automne précoce à Genève – Les arbres sacrifient leurs feuilles pour survivre Face à la canicule et à la sécheresse, les végétaux se mettent en mode automnal avec plus d’un mois d’avance pour économiser leur eau. Malgré ce procédé, ils s’affaiblissent. Aurélie Toninato

Sur les falaises de St-Jean, les couleurs sont déjà automnales. LAURENT GUIRAUD

L’été a encore un bon mois devant lui et pourtant le paysage présente déjà des tonalités automnales: en campagne comme en ville, les arbres ont troqué leur tenue estivale verdoyante contre des teintes rouges et jaunes. D’autres sont carrément déplumés et leurs feuilles mortes jonchent le sol; c’est déjà l’automne au pays des arbres. Et ce n’est pas une bonne nouvelle. Face aux épisodes de chaleur, qui s’enchaînent depuis plusieurs mois, et au manque d’eau, la végétation se dessèche et les arbres ont enclenché leur mode survie: ils sacrifient leurs feuilles.