Exposition à la Villa Bernasconi – Les arbres révèlent leurs mille visages à Lancy «Atlas arboricole» réunit les œuvres de 25 artistes pour déployer l’extraordinaire diversité des figurations et des significations de l’arbre. Irène Languin

Jean-François Luthy, «Lisière», 2018, encre sur papier. Collection privée, Zurich. FABIEN CRUCHON

Son corps est fait de bois, de sève, de frondaisons, d’écorce, de racines, de fruits et de branches. À l’état sauvage, il se rassemble en bosquets ou en forêts, on le domestique en allées ou en vergers; parfois, il aime la solitude, et affirme une hiératique indépendance au bord d’un chemin ou au sommet d’une colline. Cela ne l’empêche pas d’accueillir d’autres êtres au cœur de ses ramures, oiseaux, petits mammifères ou humains en quête d’un abri.