Patrimoine naturel – Les arbres remarquables genevois s’enrichissent Paru il y a cinq ans et vite épuisé, un beau livre magnifiant les vénérables essences du canton vient d‘être réédité et augmenté. Xavier Lafargue

Le tulipier de Virginie qui trône dans le parc de la mairie de Vandœuvres ne perd rien de son élégance en hiver. Mais c’est en juin qu’il fleurit. Il fait partie des 51 spécimens présentés dans l’ouvrage «Des arbres remarquables». Steeve Iuncker-Gomez

La présentation d’un livre sur les arbres le 8 décembre tombe à pic pour qui cherche un cadeau de Noël. Le timing est en revanche plus discutable côté nature – hormis le traditionnel sapin - alors que la majorité des feuillus se sont déplumés. Quoique! Même mis à nu, le tulipier de Virginie âgé de plus de 260 ans qui trône dans le parc de la mairie de Vandœuvres conserve son élégance. Comme 50 autres vénérables végétaux du canton, il orne l’ouvrage «Des arbres remarquables»*, qui vient d’être réédité et surtout enrichi.