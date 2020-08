Instruction publique – Les apprentis expérimentent la rentrée masquée À l’École de mécatronique industrielle, élèves et professeurs se sont résignés aux directives sanitaires. Sophie Simon

Genève, 24 août 2020. Rentrée scolaire. Ecole mécanique. Des automaticiens de 2ème année. PHOTO: LAURENT GUIRAUD/tamedia Laurent Guiraud

Après les transports publics et les magasins, le masque fait son apparition à l’école pour les élèves du secondaire II (entre 15 et 19 ans). Au premier coup d’œil, à l’École de mécatronique industrielle de Lancy en ce lundi de rentrée, rien d’inhabituel. Si ce n’est que les visages recouverts qu’on croise d’habitude sur des corps en mouvement sont ici associés à des êtres assis bien sagement à leur table. Monsieur Cathrein a de la chance. Cet enseignant en théorie des matériaux fait face à 22 élèves dans une classe de 24 places. Il a donc le loisir de libérer la table en face de la sienne et de donner cours à visage découvert. «Ce sont des élèves de première année donc je parle beaucoup, c’est plus agréable sans masque», lance-t-il entre deux questions sur le fer.