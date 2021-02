Tinder & co. font des ravages – Les applications de rencontre cartonnent à Wall Street Alors que le leader des rencontres en ligne, le géant Match Group, vaut 45 milliards de dollars, son principal concurrent a fait une entrée remarquée au Nasdaq jeudi dernier. Olivier Wurlod

Whitney Wolfe Herd est connue pour avoir cofondé Tinder à l’âge de 23 ans, Instagram

Si ce dimanche, votre budget en fleurs et chocolats est à zéro, cela peut signifier trois choses. La première, vous êtes contre la Saint-Valentin, estimant qu’elle n’est qu’une fête commerciale parmi tant d’autres. Deuxième possibilité, vous êtes tête en l’air et là, bon courage, car vous risquez de passer un «bon» dimanche. Ou vous n’êtes simplement sans aucune accroche et faites alors partie des cibles privilégiées d’un secteur en plein essor: celui du «dating», ou en bon français, des rencontres en ligne.

Plus 17% de revenus en 2020

À Wall Street, les investisseurs en sont convaincus: ce secteur jouit d’un avenir plus que florissant et cela d’autant plus en cette année de pandémie où les rencontres ont souvent été plus virtuelles que réelles. «Il y a un tel manque de vie sociale que cela joue en leur faveur», explique Jérôme Colin, chargé du conseil en stratégie au sein du cabinet fifty-five dans les pages des «Échos».