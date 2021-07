Événementiel – Les appels d’offres, frein à l’animation dans les rues de Genève La procédure s’avère fastidieuse pour certains organisateurs, qui préfèrent jeter l’éponge ou se tourner vers d’autres communes. La Ville explique se prémunir contre le copinage. Théo Allegrezza

Image d’illustration. Concert du groupe Mighty Bombs aux Bastions lors de la Fête de la musique en juin 2021. MAGALI GIRARDIN

Plusieurs scènes, disséminées le long des quais, entre les hôtels du bord du lac. On y aurait produit des animations et des concerts de différents styles de musique afin d’y attirer un public varié. L’événement, pensé pour cet été, n’a jamais vu le jour. «Nous avions un projet abouti mené en concertation avec les hôteliers et des membres de notre association», relate Antoine Darbellay, président de l’AECG, l’Association genevoise des entreprises actives dans l’événementiel et les congrès. «Mais quand on a vu qu’il fallait passer par le système d’appels d’offres de la Ville de Genève, nous avons préféré renoncer, tant cela prend du temps», poursuit-il.