L’ibuprofène et le paracétamol sont très répandus, même chez les jeunes et dans le sport de masse. Un médecin du sport tire la sonnette d’alarme.

Monsieur Roman Gähwiler, depuis des années, la star du tennis Rafael Nadal avale apparemment des quantités de pilules contre ses fortes douleurs. Un mauvais exemple, notamment pour les jeunes talents?

En effet. Pour pouvoir jouer à l’Open de France à Paris, on lui a fait plusieurs injections d’analgésiques et d’anesthésiants nerveux dans le pied gauche. De plus, il prend constamment des analgésiques, comme on vient de le découvrir. C’est évidemment très mauvais. Mais peu de gens sont conscients du fait que, dans le sport en particulier, la prise d’analgésiques n’est pas sans risque et peut avoir des conséquences fatales. Malheureusement, les comprimés sont distribués beaucoup trop facilement aux jeunes dans le sport de haut niveau comme dans le sport de masse. Ou alors ils les prennent d’eux-mêmes, sans en informer personne au préalable.