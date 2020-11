Suisse – Les anti-loi CO2 veulent suspendre le délai référendaire Les grévistes du climat opposés à la loi CO2 ne parviennent pas à récolter les signatures nécessaires au référendum en raison des consignes sanitaires liées à la pandémie. Ils ont demandé au Conseil fédéral de suspendre le délai.

Le comité référendaire des grévistes du climat estime que la loi est insuffisante pour freiner le réchauffement climatique. KEYSTONE

À cause du coronavirus, les grévistes du climat opposés à la loi CO2 ne parviennent pas à récolter les paraphes nécessaires au référendum. Une suspension du délai de récolte des signatures a été demandée au Conseil fédéral, annoncent-ils vendredi.

«Il n’est plus possible de récolter des signatures dans les rues de nos villes et de nos villages sans nous mettre en porte-à-faux avec les consignes sanitaires», avance le comité référendaire. Les droits politiques ne sont pas garantis.

Le comité de gauche rappelle que le gouvernement avait suspendu le délai de récolte des signatures en mars, alors qu’un millier de cas positifs était annoncé par jour. Actuellement, ce chiffre est plus que sextuplé.

Attaquée de toutes parts

Les Chambres fédérales ont finalisé en septembre la nouvelle loi sur le CO2. Elle introduit plusieurs taxes et mesures pour réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport à 1990. Le réchauffement climatique doit quant à lui être limité à 1,5 degré.

Cette nouvelle loi est attaquée de toutes parts. Les grévistes du climat estiment que la loi est insuffisante pour freiner le réchauffement climatique. De l’autre côté de l’échelle politique, l’économie a également lancé un référendum contre une loi «coûteuse et inefficace».

ATS/NXP