Succès syndical – Les annuités seront désormais accordées sans plafond à l’hôpital Depuis 2011, lors des engagements ou des promotions, les HUG appliquaient un plafonnement des annuités au niveau 15 lorsqu’ils déterminaient le salaire des collaborateurs. Laurence Bezaguet

Le Syndicat des services publics (SSP) se réjouit de voir les HUG se mettre en conformité avec la loi. PIERRE ALBOUY

Comme l’a appris notre journal, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) viennent d’approuver la régularisation de l’annuité des collaborateurs qui avait, à tort, été plafonnée au niveau 15. Le Syndicat des services publics (SSP) se réjouit de cette mise en conformité avec la loi. «Depuis 2011, lors des engagements ou des promotions, les HUG appliquaient un plafonnement des annuités au niveau 15 lorsqu’ils déterminaient le salaire des collaborateurs et collaboratrices, explique Quentin Stauffer, au nom du SSP. Cette pratique, non statutaire et dénoncée depuis des années par les syndicats, n’est dorénavant plus acceptée et toutes les personnes lésées percevront un rattrapage de salaire sur 5 ans.»