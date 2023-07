Rétrospective – Les années 70 au cinéma: la décennie prodigieuse Un vaste programme au Grütli fait état du spectre qualitatif d’une période phare de l’histoire du cinéma. Pascal Gavillet

Delphine Seyrig dans «Jeanne Dielman» de Chantal Akerman, sidérant portrait de femme sacré récemment plus grand film de tous les temps. © Paradise Films - Unité Trois/DR

Au cinéma, les années 70 furent mine de rien prolifiques. Pourquoi mine de rien? Parce que jusqu’à récemment, elles ne jouissaient pas d’une aussi évidente reconnaissance. Il a fallu des restaurations, des redécouvertes successives, de Sergio Leone à Jean Eustache, de Maurice Pialat à George A. Romero, pour qu’on se rende compte à quel point elles regorgeaient de pépites et de chefs-d’œuvre. C’est donc à une rétrospective relativement sans risque que nous convient les Cinémas du Grütli, en parallèle à leur programmation d’été composée de coups de cœur récents et de classiques plus anciens.