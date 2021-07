Bois de la Bâtie – Les animaux disposent enfin d’une nouvelle signalétique On attendait depuis des années le renouvellement des panneaux de présentation. C’est fait. Le résultat est ludique et instructif. Thierry Mertenat

Genève, le 16 juin 2021. Naissances au bois de la Bâtie. L’avocette élégante cultive sa descendance. Celle-ci a grandi depuis la mi-juin. © Magali Girardin. Magali Girardin

On a déjà fait le bilan intermédiaire de la nurserie à ciel ouvert du bois de la Bâtie, en saluant les naissances de la fin du printemps, les bonnes et les mauvaises nouvelles. La nature peut se montrer cruelle, avec les bouquetins notamment.

Le proche voisinage de cet enclos historique ne rivalise pas sur le front de l’activité procréatrice. Rien chez les porcs laineux, les ânes de Sardaigne, les poneys et les sangliers. Contrôle strict des natalités de ce côté-là.

C’est plus relâché en revanche dans la surveillance de l’écureuil rayé de l’Himalaya. Des naissances en continu toute l’année, comme pour les rats des moissons. Au printemps, on a visité les œufs en couveuse, pas des rats mais des différentes races de poules. Les poussins sont arrivés depuis. On a pu les découvrir à travers la baie vitrée de l’infirmerie. Houdan, Brahma, sans oublier la Sabelpoot, qui veut dire «bottes de vautour» en néerlandais. Au milieu du groupe recomposé, on a cru reconnaître une caille des blés bien dodue.

On chasse les mauvaises pensées pour saluer le passage de quatre coureurs indiens, des bébés canards donc, originaires d’Angleterre, mais conçus au bois de la Bâtie. Ils ont la réputation d’être une arme redoutable contre les limaces. Des sortes de prédateurs domestiques à la verticalité étonnante lorsqu’ils se déplacent à grande vitesse. Une leçon de posture sportive.

On rajoutera à ce casting printanier qui grandit vite cinq petits chez la Sarcelle d’hiver. Et cinq paonneaux, les petits du paon et de la paonne, qui sont chez eux, en liberté, au milieu de la végétation haut perchée du parc.

Enfin, on ne manquera pas, lors de la prochaine visite dominicale, de découvrir la nouvelle signalétique du Bois. On l’attendait depuis plusieurs années. Un saut dans la modernité, il était temps. La ligne graphique est signée Virginie Fürst; les illustrations ont été réalisées par Nicole Conus. Quant aux informations affichées, elles renouvellent complètement le genre, celui de la fiche animalière.

Les textes sont accrocheurs, un quiz encourage à s’instruire de manière ludique et, dans la marge, la bio express résume l’identité chiffrée de chaque résident. Simplement efficace.

Comme cette grande table d’orientation – inédite – faisant la présentation exhaustive de tous les locataires à l’année de cette auberge espagnole qu’est la forêt du bois de la Bâtie. Les reptiles ont leur mention. Les rapaces aussi.

«Cette nouvelle signalétique s’adresse vraiment aux jeunes visiteurs. Elle a été conçue pour les enfants.» Daniel Oertli, chef du Service des espaces verts (SEVE)

Manquent le hibou grand duc et l’autour des palombes. Ils n’ont pas de boîte postale à la Bâtie. Juste le début d’une suspicion invérifiable, qui les rapprocherait du renard. Au conditionnel, la suspicion. On leur reproche quoi? De s’être servis nuitamment dans l’enclos des bouquetins.

«Cette nouvelle signalétique s’adresse aux jeunes visiteurs, explique Daniel Oertli, le chef de service du SEVE. Elle a vraiment été conçue pour les enfants. On a privilégié cette forme de vulgarisation attrayante, en renonçant à l’approche scientifique, aux textes savants qui ne sont accessibles qu’aux adultes. Notre parc n’est pas zoologique dans sa vocation. Il reste vétuste, nous le savons. Le crédit d’études qui a été voté doit permettre de préparer sa rénovation dans les prochaines années, afin qu’il soit à la hauteur des citoyens et qu’il trouve à son tour sa place dans le réaménagement général de la Bâtie.»

