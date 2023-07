Les couples dans l’art (3/5) – Les amours de la colombe et du crapaud Le couple formé par Frida Kahlo et Diego Rivera s’est formé en 1929. Les peintres divorcent en 1939 et se remarient en 1940. Benjamin Chaix

Frida Kahlo et Diego Rivera en 1940 à Mexico, jouant avec un singe devant des objets archéologiques mexicains disposés en plein air. GETTY IMAGES

«Le mariage d’une étoile et d’un lion» évoque Marylin Monroe et John Fitzgerald Kennedy. Celui d’une colombe et d’un crapaud réunit les deux plus grands artistes mexicains du XXe siècle, Frida Kahlo et Diego Rivera. Il a lieu le 21 août 1929 à Mexico. La mariée est âgée de 22 ans et Rivera a 41 ans. Elle l’a remarqué en 1922 pendant qu’il exécutait la première peinture murale de sa carrière, dans un amphithéâtre de la Escuela Nacional Preparatoria de Mexico.

En 1922, le peintre est depuis peu le mari de Guadalupe Marín, après avoir divorcé de sa première femme, une élève russe d’Henri Matisse qu’il avait épousée en 1909 à Paris. En dépit de son apparence de colossal batracien, Diego Rivera est un grand séducteur. Pendant son premier mariage, une autre Russe de Paris est tombée sous son charme, Marie Vorobieff, qui a eu avec lui, en 1919, Marika Rivera, décédée à 90 ans en 2010. Ses deux autres filles, Guadalupe, morte à 98 ans en 2023, et Ruth, disparue à 42 ans en 1969, ont pour mère Guadalupe Marín. Avec Diego Rivera, Frida Kahlo aura un enfant mort-né en 1931.

Liaisons extraconjugales

Dès leur mariage, l’intense relation qui unit Frida et Diego connaît des difficultés. Il est volage et elle aussi. Ils divorceront en automne 1939, à l’instigation de Rivera. Frida retourne vivre dans sa maison natale à Coyoacán, un ancien village englobé dans la vaste agglomération de Mexico, où elle finira ses jours en 1954. Connue sous le nom de Casa Azul, cette demeure que les parents de Frida avaient bâtie, est devenue en 1958 le rendez-vous de tous les passionnés de l’artiste mexicaine, qui n’hésitent pas à faire la queue pendant des heures avant de pénétrer à l’intérieur des murs bleus.

Le couple Rivera-Kahlo occupe la Casa Azul après son remariage le 8 décembre 1940, et jusqu’à la mort de Frida, à 47 ans seulement. C’est Diego qui est revenu vers elle pour lui demander de l’épouser une seconde fois. En dépit de leurs liaisons extraconjugales, pour lui notamment avec la sœur de Frida, Cristina Kahlo, pour elle entre autres avec Léon Trotski, ils ne peuvent se passer l’un de l’autre.

Un autre bâtiment symbolise leur vie de couple. Située à San Angel, non loin de Coyoacán, cette maison-atelier a été construite pour eux dès 1931 par l’architecte Juan O’Gorman dans le style Bauhaus très prisé à l’époque. Ils n’y reviendront pas après leur second mariage. Cette maison existe toujours et abrite aujourd’hui le Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo.

En 1939, l’un des arguments de Diego pour convaincre Frida de divorcer est que la carrière artistique de sa femme se développerait mieux hors de son ombre célèbre. Longtemps, la peintre n’avait travaillé que pour elle-même, sans imaginer que son œuvre pourrait être exposée et appréciée. Rivera avait cru très tôt dans le talent de Frida et l’avait encouragée à exposer. Il dira plus tard: «Pour moi, il était manifeste que cette jeune fille était une véritable artiste».

Avant le terrible accident du 17 septembre 1925 qui l’immobilise pour longtemps, Frida Kahlo se destinait à la médecine. Grièvement blessée dans la collision de son autobus avec un tramway, en pleine ville de Mexico, la jeune femme peint pour tuer le temps, sans quitter son lit. Son seul modèle est elle-même, qu’elle représente environnée d’animaux, de plantes et d’objets chargés de signification pour elle. Cet univers insolite attire l’attention du Français André Breton et des surréalistes. Frida ne se reconnaît pas dans ce mouvement artistique, mais l’intérêt qu’elle éveille chez ses représentants lui ouvre des portes à Paris et contribue à lancer sa carrière internationale.

Le marteau et la faucille

Diego et Frida s’entendent sur les sujets sociaux et politiques. Leur engagement à gauche est sincère. En 1954, le cercueil de Frida est exposé drapé d’un drapeau rouge portant le marteau et la faucille. Diego a 24 ans quand la révolution mexicaine de 1910 balaie le régime trentenaire du président Porfirio Diaz. Une révolution plus tard, en 1922, l’artiste déjà reconnu se spécialise dans les décors de grand format peints sur des murs d’institutions importantes du Mexique et des Etats-Unis. Au Mexique, il met en scène des sujets inspirés par l’idéologie communiste. En Californie, à Detroit et New York, il illustre à la fresque l’épopée économique et industrielle des Etats-Unis. Ses convictions politiques se heurtent parfois à celles de ses commanditaires. En 1933, en remplaçant la figure d’un délégué syndical par celle de Lénine sur un mur du Rockfeller Center, le Mexicain crée le scandale et entraîne l’effacement de son œuvre. Presque 70 ans après la mort de Frida Kahlo, c’est aujourd’hui dans l’ombre de sa gloire tardive que subsiste hors du Mexique le souvenir de son imposant époux.

Le tableau «Diego et moi» par Frida Kahlo en vente en 2021 à Londres. KEYSTONE

