Phénomène viticole – Les amoureux du vin voient la vie en rosé Le rachat en 2023 du Château Minuty, géant provençal, par le groupe LVMH de Bernard Arnault est un nouveau coup d’accélérateur dans la montée en puissance du rosé sur le marché du vin. Un triomphe estival chaque année plus spectaculaire, en Suisse aussi. Christophe Passer

Chateau de Miraval, domaine possédé par Brad Pitt. SERGE CHAPUIS

La «Piscine»: un vague décilitre de rosé additionné d’une grosse ration de glaçons, le tout vendu le plus cher possible. Ce sacrilège œnologique est depuis longtemps l’un des signes extravagants des plages de Pampelonne. Mais on trouve désormais ce cocktail de l’été de Saint-Tropez jusqu’aux terrasses de Montreux.