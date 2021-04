2ème jour de procès – Les amitiés trahies dans l’affaire Giroud L’encaveur, le détective, l’espion et l’informaticien étaient bons amis. Mais à la barre, c’est chacun pour soi. Luca Di Stefano

L’informaticien est le plus jeune des quatre prévenus. Il se dit victime collatérale d’un «traquenard» visant Dominique Giroud. Patrick Tondeux

Ensemble, ils avaient des projets. Le détective privé, l’agent du Service de renseignement de la Confédération et le prodige de l’informatique avaient l’intention de créer une société. Puis les déboires de Dominique Giroud ont éclaté en 2013. L’encaveur valaisan est un ami d’enfance de l’agent fédéral – ils ont été scouts et partagent les mêmes convictions religieuses. Alors, pour tenter de découvrir les sources des journalistes trop curieux, l’équipe se réunit dans la cave du Valaisan. L’action de piratage informatique se dessine.

Plus de sept ans ont passé et les quatre hommes partagent désormais le même banc des accusés face à la juge du Tribunal de police. Le piratage a eu lieu, mais il n’a pas atteint son but et chacun plaide l’acquittement. C’est désormais chacun pour soi.