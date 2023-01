Musique classique – Les Amis de l’OSR fêtent 2023 avec une légende et un revenant Le pianiste Mikhaïl Pletnev et le violoniste Daniel Lozakovich seront du concert de l’an au Victoria Hall. Rocco Zacheo

Le violoniste suédois Daniel Lozakovich. LEV EFIMOV/DEUTSCHE GRAMMOPHON

À quelle vitesse s’écoule le temps? Les mélomanes qui ont assisté il y a près de sept ans à la première apparition sous nos latitudes de Daniel Lozakovich, répondront par un simple «trop vite». Le violoniste suédois, il faut s’en souvenir, n’avait que 14 ans à l’époque. Ses traits et son port faisaient pourtant de lui un enfant quelque peu perdu, intimidé face à la salle comble et aux pupitres de l’Orchestre de la Suisse romande disposés sur la scène du Victoria Hall. Par-delà la gêne des premiers instants, on découvrait cependant un musicien prodigieux et précoce, aux coups d’archets racés et à la musicalité déjà solide. Bref, on se disait alors qu’une belle carrière allait sans doute s’offrir à lui.