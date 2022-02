JO 2022 - Les Américains saisissent le TAS dans l'affaire Valieva

Patinage artistique

Les Chinois Sui Wenjing et Han Cong, médaillés d’argent il y a quatre ans, ont été sacrés champions olympiques en couples, offrant au pays-hôte des JO 2022 sa 15e et dernière médaille, sa 9e en or, samedi.

Sui Wenjing et Han Cong. AFP

Sui et Han, déjà en tête après le programme court, ont devancé avec leur total de 239,88 points deux couples russes, Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov, 2e (239,25 points), et Anastasia Mishina et Aleksandr Galliamov, 3e (237,71 points)