Parkings genevois – Les amendes d’ordre passent au format QR Dès le premier septembre, les contrevenants devront télécharger leur facture sur internet. Caroline Zumbach

Les amendes d’ordre changent d’apparence dès le 1 er septembre. LUCIEN FORTUNATI

Dès le 1er septembre 2022, les amendes d’ordre délivrées par le Service du stationnement changeront de format pour se doter de codes QR. C’est ce qu’a annoncé lundi la Fondation des parkings.





Terminé donc les actuels bulletins de versements rouges et oranges. Ces derniers seront retirés du marché dès le 30 septembre. Dorénavant, ce n’est plus l’amende d’ordre qui sera mise sur le pare-brise, mais un code QR. Afin de pouvoir visualiser la contravention, les usagers devront se rendre sur le portail créé par la Fondation des parkings à cet effet, soit en scannant le code QR, soit directement via l’adresse: https://amendes.ch

Portail serviciel

Les conducteurs pourront consulter sur ce portail toutes les informations relatives à leur amende d’ordre. Ils auront la possibilité de voir et/ou télécharger la facture QR et de la régler soit via leur e-banking, soit au guichet de la poste. Les modalités de contestation seront également indiquées.



Afin de comprendre comment procéder, un mode d’emploi du portail figurera au dos des codes QR déposés sur les véhicules.



Caroline Zumbach est journaliste enquêtrice au sein de la rubrique locale de la Tribune de Genève. Elle a obtenu un Master en relations internationales. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.