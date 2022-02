La question verte – Les aliments surgelés sont-ils si mauvais pour le climat?

Au rayon légumes, c’est parfois le casse-tête. Vous hésitez entre ces haricots verts venus d’Égypte, ceux-ci cultivés en Espagne ou ces haricots suisses mais surgelés. D’un point de vue environnemental, quel est le meilleur choix?

Le WWF a fait le calcul. Ce qui est déterminant, avant de regarder la manière de conserver l’aliment ou les kilomètres parcourus pour arriver sur nos étals, c’est d’abord d’essayer de connaître le mode de transport et de production.

«On conseille de toujours privilégier l’aliment de saison local et si possible bio, rappelle Pierrette Rey, porte-parole du WWF. Mais on constate aussi qu’une tomate qui est venue d’Espagne en camion mais qui a mûri au soleil ou sous une serre chauffée aux énergies renouvelables a un meilleur bilan carbone qu’une tomate qui a poussé sous une serre chauffée au mazout en Suisse.»