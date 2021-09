Patrouille des Glaciers – Les alertes autour de la Patrouille s’étaient multipliées De nouveaux documents révèlent que l’ex-commandant de l’épreuve avait informé ses supérieurs sans que cela ne soit suivi d’effets. Julien Wicky

Juste après cette conférence de presse tenue fin juin par la conseillère fédérale Viola Amherd, censée avoir résolu tous les problèmes, le commandant de l’épreuve, Daniel Jolliet, demandait à quitter ses fonctions. Laurent Gillieron/ Keystone

Officiellement, tout est réglé. La Patrouille des Glaciers, célèbre course de ski-alpinisme, aura lieu en avril prochain sur les sommets valaisans et la crise des derniers mois s’est éteinte. Pourtant, un élément reste trouble. Juste après la conférence de presse tenue fin juin par la conseillère fédérale Viola Amherd, et censée avoir résolu tous les problèmes, le commandant de l’épreuve, le Fribourgeois Daniel Jolliet, demandait à quitter ses fonctions.

L’homme garde aujourd’hui le silence, mais des documents que nous avons obtenus par la loi sur la transparence montrent qu’il avait tenté de tirer la sonnette d’alarme à de nombreuses reprises sur le rôle de l’association privée qui gérait le sponsoring et le marketing (ASPdG), laquelle avait mis sur pied un juteux business autour de cette course organisée par l’armée. Dans une note de novembre dernier classée confidentielle, on apprend que Daniel Jolliet a conditionné son engagement, en 2018, à de nombreuses réformes, et qu’il souligne alors que l’association est source de tensions depuis 2010.