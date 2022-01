Solidarité durant la pandémie – Les Alémaniques sont plus généreux que les Romands Le volume des dons en Suisse a, pour la première fois, dépassé la barre des deux milliards de francs en 2020, selon un rapport des oeuvres de bienfaisance.

Le paiement des dons est devenu de plus en plus numérique (image symbolique). KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

La pandémie de coronavirus a suscité une grande solidarité en Suisse en 2020. Huit ménages sur dix ont fait un don à une organisation à but non lucratif. Le volume des dons a dépassé pour la première fois la barre des deux milliards de francs.

Le montant moyen annuel des dons de chaque ménage est passé de 300 à 350 francs, indiquent Swissfundraising et la fondation Zewo dans leur rapport annuel publié mardi. Les Alémaniques se sont montrés les plus généreux (400 francs par ménage), devant les Tessinois (350 francs). La Suisse romande affiche le chiffre le plus bas avec 200 francs par ménage, un montant inchangé depuis 2017.

Le montant des contributions dépend en outre essentiellement du revenu. Il est de 200 francs pour les ménages disposant de moins de 6000 francs de revenu, mais passe à 500 francs pour ceux dont le revenu dépasse les 10'000 francs.



Lire aussi: Impact du Covid-19 en Suisse Vingt mois de pandémie ont fait souffrir la solidarité Chaîne du Bonheur Un appel à la solidarité pour les pays fragiles Éditorial Liberté ou solidarité? Un choix explosif L’âge joue aussi un rôle: les jeunes sont ceux qui donnent le moins. Les personnes de moins de 34 ans ont donné en moyenne 200 francs, contre 500 francs pour celles de plus de 55 ans. Dans la phase de la «jeune famille» (35-44 ans), les dons ont même baissé. «Les familles avaient certainement d’autres problèmes auxquels faire face – par exemple l’école à domicile en 2020», souligne le rapport. Les retraités donnent plus De leur côté, les retraités qui ont fait des dons ont versé des contributions significativement plus élevées. L’année du coronavirus a donc donné lieu à une «solidarité compensatoire», qui a toutefois renforcé les différences existantes: ceux qui pouvaient donner ont donné un peu plus; ceux qui se sentaient menacés dans leur existence n’ont pas donné moins, mais n’ont pas du tout fait de don. Durant la pandémie, les donateurs sont par ailleurs devenus plus numériques. Les oeuvres de bienfaisance ont reçu nettement plus de dons via des canaux de paiement numériques comme Twint, précise le rapport. Dans le même temps, elles ont fait «de grands progrès» dans la numérisation durant la pandémie. La fondation Zewo est le service suisse de certification des organisations d’utilité publique qui récoltent des dons. Swissfundraising est quant à elle l’association professionnelle des spécialistes en recherche de fonds.

ATS

