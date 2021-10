Chaises musicales au Parlement – Les Alémaniques raflent l’économie à la Suisse romande Après le départ de Christian Levrat, il n’y aura plus qu’une francophone à la commission de l’économie du Conseil des États. La colère gronde de ce côté-ci de la Sarine. Florent Quiquerez

Tant Charles Juillard (Centre/JU) que Carlo Sommaruga (PS/GE) étaient prêts à reprendre le poste. En vain. Service du Parlement

Ne cherchez pas plus longtemps, il n’y a en plus qu’une. Au sein de la prestigieuse et puissante commission de l’économie et des redevances (CER) du Conseil des État, Adèle Thorens (Verts/VD) est désormais la seule représentante romande. La nouvelle n’a pas encore été publiée sur le site du Parlement, mais selon nos informations, le siège de Christian Levrat (PS/FR) , parti pour la Poste, revient à une Alémanique: Eva Herzog (PS/BS).

De ce côté-ci de la Sarine, la pilule est difficile à avaler, car deux sénateurs étaient sur les rangs: Carlo Sommaruga (PS/GE) et Charles Juillard (Centre/JU). Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu.