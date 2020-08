Hausse des nouvelles infections – Les Alémaniques adoptent à leur tour le masque en magasin Bâle-Ville et Zurich sont les premiers cantons alémaniques à demander aux clients de se masquer dans les commerces. Pourquoi ce «Maskengraben»? Gabriel Sassoon

Un client portant un masque de protection fait ses courses dans un supermarché Migros, lundi 24 août. Bâle-Ville est le premier canton alémanique à introduire cette obligation dans les magasins. KEYSTONE

Les Genevois et Vaudois s’y sont habitués. Les Alémaniques, eux, vont commencer à s’y faire. Lundi, Bâle-Ville est devenu le premier canton, outre-Sarine, à imposer le masque dans ses magasins et centres commerciaux pour prévenir une deuxième vague de Covid-19. Zurich lui emboîtera le pas jeudi, après avoir annoncé ce lundi un nouveau train de mesures. Ils rejoignent un tout petit groupe de cantons où l’on doit faire ses courses masqué. Il s’agit de Vaud, Genève, du Jura et Neuchâtel.