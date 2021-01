GSHC en quarantaine: acte III – Les Aigles sont une fois encore stoppés en plein vol Alors que les Grenat s’apprêtaient à prendre la route pour Langnau, la partie a été reportée. Celle de mardi contre Fribourg aussi. Après deux quarantaines, les Genevois sont à l’arrêt de manière préventive. Christian Maillard

Les Servettiens sont à l’arrêt pour la troisième fois cette saison. ERIC LAFARGUE

À force de s’accrocher aux branches, du moins celles qui tiennent encore, chaque joueur dans les clubs espère échapper à la chute, à ce virus toujours aussi agressif. Mais tout le monde en convient: face à cette situation de plus en plus préoccupante, il est légitime de se demander si ce championnat ira à son terme, alors que le CP Berne a disputé onze et douze matches de moins que Davos, Rapperswil et Ambri. Voilà qu’après Lausanne HC, à peine de retour au jeu, c’est à nouveau Genève-Servette qui se retrouve à l’arrêt. Jusqu’à quand? La décision est sur le bureau du médecin cantonal…