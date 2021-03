Hockey sur glace – Les Aigles sont tombés de leur nuage Après quatre succès consécutifs, Genève-Servette s’est incliné (1-4) samedi soir aux Vernets, face à un HC Bienne qui avait l’avantage de la fraîcheur. Christian Maillard

L’attaquant biennois Michaël Hügli inscrit le 0-2 face à Daniel Manzato, qui n’y peut rien. Eric Lafargue

Tandis que Bienne n’avait pas joué depuis mardi et sa victoire à Malley, les joueurs de Genève-Servette sont tombés de leur petit nuage. Les Aigles avaient visiblement encore les jambes bien lourdes après leur succès de la veille à Fribourg. Ceci pouvant peut-être expliquer cela, tout du moins les largesses défensives, le mauvais placement et les nombreuses imperfections dans le jeu grenat...

Contrairement aux Seelandais, les joueurs de Patrick Emond n’ont jamais été en mesure de faire chauffer leur moteur et enclencher la deuxième vitesse, y compris en supériorité numérique. L’absence du public n’a jamais été aussi criarde et remarquée que ce samedi aux Vernets où il a manqué énormément d’émotions sur la glace. Surtout durant les premières minutes d’un derby plutôt décevant, qui a commencé au ralenti pour se poursuivre sur un rythme de sénateur et se terminer un peu comme il avait commencé, avec de bons Biennois.

Si les visiteurs avaient manqué l’occasion de prendre l’avantage à cinq contre trois, durant deux minutes - entre la 11e et la 13e après deux pénalités de Eric Fehr (crosse haute) et de Daniel Winnik (surnombre) - ce n’était que partie remise puisque Toni Rajala allait profiter, à quatre contre quatre, d’une hésitation de Joel Vermin pour ouvrir le score (14e). Alors que Linus Omark avait été proche d’égaliser (21e), les Grenat, pas dans un grand soir, encaissaient un deuxième but à mi-match, via Michael Hügli, le Suédois oubliant de défendre; ce, avant que Marc-Antoine Pouliot (36e) exploite également de gros trous dans l’arrière-garde genevoise.

Si Omark a touché le poteau au début du troisième tiers, que les Genevois ont beaucoup tiré, mais si la réussite avait été maximale vendredi soir, le puck ne voulait cette fois-ci pas rentrer. Bienne, qui a bien joué le coup, a encore inscrit un quatrième but en power-play (49e) par Pouliot avant que Noah Rod (53e) ne sauve l’honneur des Aigles, battus après quatre succès consécutifs. Comme les Seelandais désormais…

GE Servette-Bienne 1-4 (0-1 0-2 1-1) Afficher plus Les Vernets. 0 spectateurs (huis clos). Arbitres: MM. Tscherrig, Dipietro; Progin, Steenstra.Buts: 14e Rajala (4 c 4) 0-1, 30e Hügli (Cunti) 0-2, 36e Pouliot 0-3, 49e Pouliot (Brunner, Rajala/5 c 4) 0-4. 53e Rod (Richard, Jacquemet) 1-4.Genève-Servette: Manzato; Jacquemet, Tömmernes; Karrer, Le Coultre; Völlmin, Smons; Guebey; Rod, Richard, Vermin; Moy, Winnik, Patry; Kast, Fehr, Omark; Vouillamoz, Berthon, Miranda; Smirnovs. Coach: Patrick Emond.Bienne: Van Pottelberghe; Kreis, Moser; Lindbohm, Rathgeb; Fey, Forster; Ullmer; Brunner, Pouliot, Rajala; Hofer, Tanner, Fuchs; Hügli, Cinti, Künzle; Kessler, Gustafsson, Kohler. Pénalités: 5 x 2’ contre Genève-Servette. 6 x 2’ contre Bienne.Notes: Genève-Servette sans Maurer, Mercier (blessés), A, Riat, Fritsche (surnuméraires), Tanner ni Charlin (Swiss League). Bienne sans Lüthi, Hischier, Komarek, Lindgren (blessés), Sartori (surnuméraire), Trettenes, Stämpfli, Prysi, Schläpfer ni Dubois (Swiss League). Tir sur le poteau: Omark (41e). Temps-mort: Ge/Servette (54’’23).

Genève/Christian Maillard Genève-Servette - Bienne 1-4 (0-1 0-2 1-1)Les Vernets. 0 spectateurs (huis clos). Arbitres: MM. Tscherrig, Dipietro; Progin, Steenstra.Buts: 14e Rajala (4 c 4) 0-1, 30e Hügli (Cunti) 0-2, 36e Pouliot 0-3, 49e Pouliot (Brunner, Rajala/5 c 4) 0-4.Genève-Servette: Manzato; Jacquemet, Tömmernes; Karrer, Le Coultre; Völlmin, Smons; Guebey; Rod, Richard, Vermin; Moy, Winnik, Patry; Kast, Fehr, Omark; Vouillamoz, Berthon, Miranda; Smirnovs. Coach: Patrick Emond.Bienne: Van Pottelberghe; Kreis, Moser; Lindbohm, Rathgeb; Fey, Forster; Ullmer; Brunner, Pouliot, Rajala; Hofer, Tanner, Fuchs; Hügli, Cinti, Künzle; Kessler, Gustafsson, Kohler. Pénalités: 5 x 2’ contre Genève-Servette. 6 x 2’ contre Bienne.Notes: Genève-Servette sans Maurer, Mercier (blessés), A, Riat, Fritsche (surnuméraires), Tanner ni Charlin (Swiss League). Bienne sans Lüthi, Hischier, Komarek, Lindgren (blessés), Sartori (surnuméraire), Trettenes, Stämpfli, Prysi, Schläpfer ni Dubois (Swiss League). Tir sur le poteau: Omark (41e). Temp-mort: Ge/Servette (54’’23).