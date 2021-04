Ge/Servette évite les préplay-off – Les Aigles reviennent de loin et défieront les Dragons Battus samedi contre Bienne, les Genevois ont trouvé les ressources nécessaires pour éviter trois matches de tous les dangers contre Rapperswil Christian Maillard

Marco Miranda et les Servettiens sont finalement qualifiés pour les play-off. Mais quel week-end… ERIC LAFARGUE

Comment extraire la lumière d’une nuit noire, quand deux jours plus tôt on a pris un gros coup sur la tête et qu’on n’a plus son destin dans ses mains? Comment se relever après avoir été envoyé dans les cordes, groggy, pratiquement K.-O.?

Alors que la rencontre n’était pas encore terminée, sur le banc, toutes ces interrogations se sont envolées comme par enchantement. Il y a eu des cris et un gros ouf de soulagement après que les joueurs servettiens ont eu connaissance du résultat des Biennois, battus dans l’antre du leader, qui aura joué le jeu jusqu’au bout, chapeau à lui. «Merci à Zoug!» s’est-on alors exclamé sur ce banc en joie, après une belle victoire obtenue face à Lugano. Il le fallait…