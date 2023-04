Hockeyeurs à l’honneur – Les Aigles reçus sous les ors du Palais Eynard Une cérémonie officielle attendait l’équipe victorieuse, ce vendredi après-midi. Protocolaire, mais festive. Chloé Dethurens

Ce vendredi, le Conseil d’État et la Ville de Genève accueillent les joueurs et le staff de l’équipe du Genève-Servette Hockey Club, champion suisse 2023. Pose avec le trophée, au Palais Eynard. (Bastien Gallay/GallayPhoto) BASTIEN GALLAY/GALLAYPHOTO

Ce vendredi, les joueurs victorieux du Genève-Servette Hockey Club ont eu droit à leur bain de foule populaire, mais pas seulement. L’équipe tout entière – l’aigle Sherkan et la mascotte Calvin compris – a été reçue sous les ors du Palais Eynard, siège du gouvernement de la Ville de Genève, par les plus hautes autorités politiques du Canton et de la Ville.