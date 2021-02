Ge/Servette assure ses arrières – Les Aigles ont verrouillé leurs cages Suivant la philosophie de sa fondation, le club des Vernets a confié les clés de sa première équipe à ses jeunes gardiens: quatre ans supplémentaires pour Gauthier Descloux et deux ans de plus pour Stéphane Charlin. Christian Maillard

Gauthier Descloux se sent bien à Genève où il brille sur la glace des Vernets. ERIC LAFARGUE

Coupés dans leur élan après une troisième quarantaine, les Aigles ont repris, ce mercredi face à Langnau, leur envol vers les sommets. Tandis qu’ils poursuivent leur marche en avant ce vendredi du côté de Bienne, dans les bureaux aussi, on pense à demain. À assurer ses arrières. À commencer par Arnaud Jacquemet, un de ses leaders dans le vestiaire, qui sera grenat jusqu’en 2023. Les dirigeants genevois ont également verrouillé les cages de ses anges gardiens pour une longue durée…

Conscient de la valeur de Gauthier Descloux, son jeune portier (24 ans) qui tient la baraque depuis le début de la saison, le club des Vernets a décidé de prolonger son contrat et de lui faire confiance jusqu’en 2026. «Ici, je bénéficie du meilleur entourage possible pour progresser et j’ai hâte de vivre ces cinq prochaines saisons», s’exclame le goalie qui ne cesse de prendre de la hauteur, avec, à côté de lui, Daniel Manzato, exemplaire dans son rôle de grand frère. Actuellement blessé, l’ancien, qui s’en ira cet été, se charge de l’aider au mieux le «petit» à voler de ses propres ailes…