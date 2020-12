Seulement deux buts en 200 minutes – Les Aigles ont besoin d’un but «sale» Ge/Servette se crée des occasions mais peine à faire trembler les filets. Avant un nouveau derby à Lausanne, on ne s’inquiète pas de cette anémie offensive. Christian Maillard

Pat Emond est convaincu que ses joueurs vont retrouver le chemin du but, en revenant à des choses simples. LAURENT GUIRAUD

Deux petits buts en deux cents minutes. Un de Roger Karrer à Ambri, puis celui de Linus Omark contre Rapperswil. Et c’est tout. Si Daniel Winnik et Damien Riat ont fait trembler les filets mardi en Coupe, c’était lors de la séance des tirs aux buts. Depuis quatre matches, Ge/Servette patine dans le vide et peine à loger le puck au bon endroit. Et pourtant, si GSHC ne marque pas et marque le pas, ce n’est pas faute d’essayer.

‹‹On travaille fort à l’entraînement pour que ça revienne le plus tôt possible›› Patrick Emond, coach de Ge/Servette

Après un début de saison explosif, où les attaquants grenat ont fait feu de tout bois, faut-il être préoccupé par cette anémie offensive? «Ce n’est pas quelque chose qui m’inquiète, soupire Patrick Emond, le coach des Aigles. On traverse une période où on a un peu plus de difficultés offensivement, c’est vrai. Mais d’un autre côté, on encaisse peu de buts également, ce qui est bien. On travaille fort à l’entraînement pour que ça revienne le plus tôt possible.» Le Québécois est convaincu que sa formation va vite retrouver le chemin de la réussite, comme au début. «On est mal payés depuis quelques rencontres, à nous de redoubler d’efforts en mettant plus de présence devant le gardien adverse.»