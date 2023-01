Hockey champagne – Les Aigles marquent les esprits et tracent le chemin Ge/Servette, brillant et vaillant vainqueur samedi à Berne (5-7), conforte son statut de leader et fête l’un de ces succès qui forgent une équipe. Simon Meier

Daniel Winnik (casque jaune) fête son but du 4-3 avec ses coéquipiers. Les Aigles ont donné l’image d’une équipe extrêmement soudée, samedi à Berne. KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Ge/Servette a enregistré la 23e victoire de sa saison, samedi soir à Berne. Mais de par sa beauté sportive (5-7), sa teneur émotionnelle et sa signification intime, celle-ci n’est pas comme les autres. Elle apporte une réponse, sinon définitive tout du moins très convaincante, à l’une des grandes questions de l’été: ce groupe-là, truffé de vedettes, peut-il constituer une équipe et se surpasser? Oui, et pas qu’un peu.