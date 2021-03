Attention au piège – Les Aigles doivent se méfier d’Ambri Après deux derbies et six points, les Grenat ne doivent pas se relâcher. Les Tessinois restent sur trois victoires cette saison face aux Genevois, dont les deux dernières à la Valascia. Christian Maillard

L’entraîneur Patrick Emond a mis en garde ses hommes: attention à Ambri. KEYSTONE

Il suffisait de demander! «Deux matches pour mettre la Romandie à nos pieds.» C’était écrit par les fans du GSHC sur une banderole dans les gradins des Vernets avant les deux derbies du week-end. Le message a été reçu cinq sur cinq avec six points à la clé pour des Aigles réalistes vendredi contre Gottéron (3-0) avant de profiter de l’indiscipline des Lausannois (5-1) dimanche.

«C’est une équipe où tu es obligé de rester concentré durant soixante minutes.» Patrick Emond à propos d’Ambri

Quoi de mieux pour la confiance de s’offrir les Dragons et les Lions, avant à nouveau trois matches au programme, une grosse semaine de plus: Ambri et Bienne à Genève ce mardi et samedi ainsi qu’à Fribourg vendredi. Mais commençons déjà par cette première rencontre face aux Léventins qui ne sont jamais faciles à manœuvrer. Attention au piège. «Ce ne sera pas un match facile, on le sait, prévient le coach Patrick Emond. Cette saison on a à chaque fois rencontré des difficultés contre les Tessinois. C’est une équipe où tu es obligé de rester concentré durant soixante minutes. Ils vont venir fort car ils ont besoin de points.»