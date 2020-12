Hockey sur glace – Les Aigles commencent leurs travaux d’Hercule par le LHC Entre ce mercredi soir et le 2 février, Ge/Servette va jouer la bagatelle de 16 matches. Autant que depuis le début de la saison. Pat Emond analyse cette drôle de situation. Grégoire Surdez

Damien Riat avait inscrit le penalty victorieux en Coupe contre LHC. Il sera encore là ce soir avant de filer à Washington. Eric Lafargue

Il y a quelque chose de fou au pays du hockey suisse. «En tous les cas, c’est une situation extraordinaire à laquelle nous devons faire face, dit Pat Emond. On doit apprendre et faire avec. Rendez-vous compte qu’en un peu plus d’un mois nous allons jouer autant que depuis le début de la saison. Seize matches, si tout se passe bien avec le virus, sont programmés.»

Ce n’est pas tant la répétition des matches qui est de nature à perturber le Québécois et ses ouailles. «Les joueurs n’attendent que ça. Ils ne parlent que de ces matches qui vont s’enchaîner. Jusque-là, ils ont vécu une saison très compliquée sur le plan psychologique. Aucun sportif de haut niveau apprécie de ne pas savoir de quoi sera faite sa semaine, sa journée. Imaginez que depuis le 9 décembre, au lendemain de la victoire contre Fribourg, les joueurs n’ont eu qu’un seul match à préparer.»

Placés deux fois en quarantaine, victimes parfois aussi des malheurs des autres, les Aigles n’ont jamais pu enchaîner les performances à une période de l’année où il est de coutume de monter en puissance. On dit souvent, dans un monde normal, que les équipes qui sont dans le bon wagon à Noël le seront à l’issue de la saison régulière, fin février.

«Là où on voulait»

Alors quid de cette équipe qui alterne le bon et le moins bon? «Nous sommes où l’on voulait être à ce moment de la saison, dans le top 6. Nous pensions juste que nous aurions davantage de matches dans les jambes. Pour le reste, je n’ai aucun doute sur notre capacité à repartir du bon pied. C’est une caractéristique de ce groupe que d’être capable de réagir après une performance médiocre. Déjà la saison dernière il était très rare que nous enchaînions deux mauvais matches.»

Contre Bienne, le 23 décembre, les Aigles ont été mauvais deux tiers durant. LHC peut donc s’attendre à une réaction. «Nous avons connu deux belles sessions d’entraînement cette semaine et quelques mises au point ont été faites. J’ai toute confiance en mon groupe pour livrer un bon match contre Lausanne.»

Pointé du doigt après la défaite concédée après avoir mené 2-0 contre Bienne, Eric Fehr a compris. «Nous avons eu une bonne discussion, témoigne Pat Emond. C’est un grand professionnel et il sait qu’il doit mieux maîtriser ses émotions. C’est un joueur électrique, passionné. On doit accepter qu’il dépasse la limite parfois. Mais pas trop tout de même. Et surtout lorsque cela fait basculer le match dans le mauvais sens.»

Le grand Canadien a promis de tenir sa langue et d’éviter les fautes bêtes. Hockeyeur intelligent, il sait qu’il n’y a rien de tel qu’une victoire – encore plus contre Lausanne – pour se faire pardonner certains égarements.

Un derby, c’est ce qu’il faut pour (re)commencer la saison.