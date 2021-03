Les Vaudois s’imposent aux Vernets – Les Aigles avaient tout pour prendre le dessus sur Lausanne Les Genevois commettent deux erreurs au début et à la fin de la seconde période pour le plus grand bonheur du LHC. Christian Maillard

Joël Genazzi (à droite) a finalement pris le dessus sur Noah Rod et les Genevois. ERIC LAFARGUE

Célèbre pour ses jeux de mots, ses qualités de mime et son goût pour les paradoxes cocasses, Raymond Devos aurait certainement été inspiré par ce championnat de hockey «sens dessus dessous». L’humoriste français, se serait même régalé, en racontant à sa manière, cette fin de saison épique où «tous les locataires du dessous rêvent de se retrouver au-dessus», en ajoutant que ce mardi, dans le derby du Lac, «celui du dessous a finalement pris le dessus face à une formation en dessous de tout à la fin du deuxième tiers».

Plus sérieusement, Genève-Servette, qui se trouvait encore quatrième avant le coup d’envoi de cette sixième confrontation, qui a pratiquement dominé toute la rencontre, s’est battu tout seul pour se retrouver bec dans l’eau et avec le sentiment d’un gros gâchis, une énorme frustration, face à son meilleur ennemi.

Emond en rage

Avec un Gauthier Descloux une fois de plus impérial, les réussites de Mathieu Vouillamoz (11e) - sur un service de Daniel Winnik - et d’Eric Fehr (22e) auraient dû suffire aux Aigles tant Lausanne s’était montré minimaliste devant un bon Luca Boltshauser. Mais voilà, les Genevois n’auraient jamais dû encaisser l’égalisation 23 secondes après le début du deuxième tiers et surtout ces deux réussites à la fin de cette période décisive, justement.

À croire qu’après s’être promenés dans les étoiles, les Grenat s’étaient laissé gagner par l’euphorie ou endormir par le visiteur pour glisser en 47 secondes et retomber sur terre. Ils le savaient, pourtant, le coach l’avait répété, qu’ils devaient rester concentrés durant soixante minutes faute de le payer cash. C’est ce qui s’est produit. Une mauvaise pénalité de Deniss Smirnovs (38e) a permis à Joël Genazzi d’égaliser avant que Charles Hudon ne renverse la vapeur dix secondes avant le gong. Deux buts qui ont mis Patrick Emond en rage…

‹‹Quand on ne fait pas attention aux détails, voilà ce qui arrive! On s’est sorti tout seul de ce match!›› Patrick Emond, coach de Ge/Servette

«J’avais prévenu les gars que Lausanne allait sortir très fort au deuxième tiers et nous, on les a suivis sur un patin pour encaisser le but après 23 secondes, pestait le Québécois. Ensuite, on prend deux minutes au mauvais moment avant de capituler une troisième fois juste avant le 3e tiers. Quand on ne fait pas attention aux détails, voilà ce qui arrive! On s’est sorti tout seul de ce match!»

Alors que les Grenat vont enchaîner trois rencontres en quatre jours, dont la première ce mercredi soir à Zoug, la situation se complique avec «ceux du dessous» qui reviennent dans un final où l’on ne retiendra que les six premiers pour les play-off dans deux semaines. «Maintenant, quand on regarde le classement on se dit que c’est compliqué pour tout le monde. On se rend à Zoug avec la ferme intention de réaliser une bonne performance. C’est peut-être bien le bon endroit pour se remettre à l’endroit. De toute manière on n’a plus trop le choix, on doit regarder vers l’avant et non derrière nous. Mais pour cela, j’attends que nos vingt joueurs se mettent à la même page pour gagner des matches.»

À eux de reprendre le dessus, que ce soit ce mercredi soir à Zoug, vendredi à Bienne et samedi aux Vernets contre Fribourg Gottéron pour ne pas se retrouver dessous…