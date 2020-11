Covid-19 – Les aides aux médias sont prolongées La presse écrite pourra bénéficier d’aides pour faire face aux conséquences du coronavirus jusqu’au 30 juin 2021.

Les aides transitoires pour les médias sont prolongées (archives). KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

La presse écrite pourra bénéficier d’aides jusqu’au 30 juin 2021. Le Conseil fédéral prendra également en charge pour plusieurs mois supplémentaires les coûts de Keystone-ATS facturés aux médias électroniques.

Le Conseil fédéral avait adopté en mai des mesures de soutien immédiates pour l’ensemble des médias. Ces aides, limitées au 30 novembre, ont été prolongées mercredi.

Les quotidiens et les hebdomadaires en abonnement de la presse locale et régionale continueront à être distribués gratuitement par La Poste. Pour les titres de plus de 40’000 exemplaires, la Confédération a également prévu une aide. Celle-ci est toutefois liée à la condition de ne pas verser de dividendes pour l’exercice correspondant. La Confédération met à disposition 20,44 millions de francs supplémentaires pour cette aide.

Pour les médias électroniques, l’aide est prolongée jusqu’au 31 décembre 2021. Les coûts des abonnements à l’agence de presse Keystone-ATS continueront à être pris en charge jusqu’à épuisement du montant de 10 millions de francs mis à disposition depuis juin 2020. Jusqu’à présent, environ 5,2 millions de francs ont été dépensés.

ATS/NXP