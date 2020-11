Marathon Covid-19 – Les aides à la survie des entreprises sont là Les députés ont validé les projets du Conseil d’État et ajouté les leurs, mais ils ont refusé de protéger les employés. Eric Budry

D’ici à vendredi, des aides financières seront débloquées en faveur de certains secteurs économiques. Laurent Guiraud

Entamée mercredi, la séance du Grand Conseil consacrée presque exclusivement aux objets en lien avec les effets économiques et sociaux de la pandémie permettra d’offrir une bouffée d’oxygène à de très nombreuses entreprises. D’ici à vendredi, des aides financières seront débloquées en faveur des secteurs économiques considérés comme cas de rigueur, des cafés-restaurants, des établissements publics, nocturnes ou non. La liste n’est pas exhaustive.

Aucun groupe politique n’a émis le moindre doute sur la nécessité de venir au secours des entreprises du canton. Le seul véritable différend entre la gauche et le reste du parlement a été l’adjonction ou non de la condition aux entreprises de ne pas licencier durant la période de l’aide et six mois au-delà. Mais toutes les tentatives d’ajouter cette clause – ou des versions atténuées – ont été balayées par la droite et le MCG.