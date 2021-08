Évacuation suisse terminée à Kaboul – Les Afghans rapatriés subiront un 3e contrôle de sécurité Alors que la France vient de débusquer cinq sympathisants talibans dans ses rapatriés, la Suisse prend aussi ses précautions. Arthur Grosjean

Le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis et le chef du Secrétariat d’État aux migrations ont annoncé la fin de l’opération suisse d’évacuation depuis Kaboul. (KEYSTONE/Peter Schneider) keystone-sda.ch

Mission accomplie. C’est avec soulagement qu’Ignazio Cassis, le ministre des Affaires étrangères, a annoncé mardi que tous les Suisses désirant partir et les 141 collaborateurs afghans de la Direction du développement et de la coopération (DDC) et leur famille avaient quitté l’aéroport de Kaboul et se trouvaient désormais en sécurité.

«Je suis soulagé. Une des plus grandes opérations d’évacuation suisse touche à sa fin», commente le conseiller fédéral.

Cette bonne nouvelle est un peu obscurcie par la polémique qui enfle en France. Ce pays a en effet détecté cinq sympathisants des talibans parmi les rapatriés humanitaires.