Prise de pouvoir des talibans – «Les Afghanes vont être une nouvelle fois emmurées» Pour Chékéba Hachemi, engagée depuis vingt-cinq ans pour l’éducation des filles et les droits des femmes de son pays, «un taliban à visage humain, ça n’existe pas». La situation est dramatique, explique cette ancienne diplomate. Yannick Van Der Schueren

Les Afghanes vivent la peur au ventre. Ce sont les premières victimes du retour des talibans à la tête du pays. Getty Images

Son téléphone n’arrête pas de sonner. Chékéba Hachemi, fondatrice et présidente de l’organisation Afghanistan libre, n’a pas fermé l’œil depuis la prise de Kaboul par les talibans, il y a une semaine. Ce retour à la case prison, vingt ans après la chute du régime obscurantiste, cette ex-diplomate ne l’a jamais imaginé.

Pour «l’insolente de Kaboul»*, qui a fui son pays alors occupé par les Soviétiques à l’âge de 11 ans, la terreur du règne des fondamentalistes de 1996 à 2001 faisait partie du passé. Et voilà que le cauchemar recommence. L’angoisse, la peur, la panique. C’est depuis Paris que cette proche de feu le commandant Massoud, œuvrant depuis plus de vingt-cinq ans pour l’éducation des filles et les droits des femmes, suit les événements minute par minute et tente de sauver celles qui peuvent encore l’être.