Suisse – Les aéroports de Genève et Zurich prêts à redémarrer Le redémarrage des aéroports en Suisse sera très progressif et encadré par des mesures de protection au sol et dans l’air. Les procédures seront adaptées pour éviter les contacts directs.

André Schneider, directeur général de Genève Aéroport, a présenté jeudi les mesures mises en place pour assurer la sécurité des usagers et du personnel. KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Quasiment à l’arrêt depuis des semaines en raison de la crise sanitaire, les aéroports de Genève et de Zurich sont prêts pour la reprise des vols annoncée pour la mi-juin. Ce redémarrage très progressif sera encadré par des mesures de protection au sol et dans l’air.

Le plan de protection élaboré par Genève Aéroport mise principalement sur l’hygiène des mains et le respect de la distance sociale. Le directeur général de la plateforme, André Schneider, compte avant tout sur la responsabilité individuelle. «Nous ne pouvons pas contrôler tout le monde», a-t-il déclaré jeudi devant la presse.

Le personnel sera équipé de masques, de gants et parfois de lunettes de protection. Les procédures seront adaptées pour éviter les contacts directs. Les fouilles seront ainsi pratiquées de dos. «Nous allons aussi inciter les passagers à faire le plus d’action seuls», a-t-il précisé. Il a notamment cité l’enregistrement en ligne, le scannage des cartes d’embarquement ou encore la présentation des papiers d’identité.

L’aéroport de Genève s’attend à une très lente reprise du trafic aérien et passagers à partir de juin avec l’ouverture progressive des frontières.

Pas d’obligation

Les changements sont déjà visibles à Cointrin. Des plexiglas protègent les guichets et des autocollants précisent le sens de circulation des passagers. Si malgré ces mesures, les distances sociales ne peuvent pas être respectées, notamment en cas de forte affluence, Genève Aéroport recommande fortement le port du masque, mais ne l’impose pas.

Il en va de même à l’aéroport de Zurich où le port du masque est aussi conseillé mais pas obligatoire. Comme à Genève, le plan de protection aéroportuaire zurichois prévoit une augmentation des cycles de nettoyage et de désinfection et l’installation de distributeurs de désinfectant. A l’enregistrement, seul un comptoir sur deux est utilisé, tandis que l’embarquement sera échelonné.

Masques chez Easyjet

Easyjet et Swiss, qui reprendront progressivement les vols dès le 15 juin, ont aussi présenté leur plan de protection à bord des appareils. Le port du masque est obligatoire pour tous les passagers chez Easyjet alors qu’il est uniquement recommandé chez Swiss. Il n’y aura pas de sièges laissés vacants.

L’obligation de porter le masque est même généralisée à l’EuroAirport de Bâle-Mulhouse, situé sur sol français. Les autorités françaises l’exigent, sauf pour les enfants de moins de 11 ans. D’autres mesures de protection contre le coronavirus ont d’ores et déjà été mises en œuvre. A bord, les compagnies aériennes sont libres de fixer leurs propres règles.

En fonction de la demande

Swiss desservira 14 destinations en Europe depuis Genève, soit Lisbonne, Porto, Faro, Athènes, Héraklion, Malaga, Palma, Nice et Pristina. Il y aura ainsi 44 vols par semaine, ce qui représente 15% du trafic habituel à cette période, selon Lorenzo Stoll, directeur de la compagnie pour la Suisse romande. Au plus tard en août, le taux devrait passer à 40%, et à 60% d’ici à la fin de l’année.

A l’arrêt depuis le 24 mars dernier, Easyjet annonce un redémarrage «embryonnaire», selon Jean-Marc Thévenaz, directeur d’Easyjet Suisse. Les deux avions basés à Genève relieront Bordeaux, Brindisi, Lisbonne, Nantes, Nice et Porto. «L’offre proposée évoluera en fonction des recommandations internationales et de la demande», a-t-il ajouté. Il n’attend pas un retour à la normale avant deux à trois ans.

Réduction des coûts

Selon Genève Aéroport, la reprise d’activité des autres compagnies aériennes se dessine également, notamment en prévision des mois d’été. Cette reprise dépendra notamment des ouvertures de frontières.

Genève Aéroport qui est passé d’environ 40’000 à 60’000 passagers par jour à seulement 500 prévoit une perte de plus de 50 millions de francs. Des réflexions sont en cours pour réduire les coûts, a précisé le directeur général.

( ATS/NXP )