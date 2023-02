Culture genevoise – Les adversaires d’hier unis pour agrandir le Musée d’art et d’histoire Les associations patrimoniales opposées au projet Nouvel défendent, avec la Société des amis du MAH, une extension sous la butte de l’Observatoire. Rachad Armanios

Vue aérienne de la butte de l’Observatoire et du musée. LUCIEN FORTUNATI

Les adversaires d’hier sont aujourd’hui unis pour défendre une restauration et une extension du Musée d’art et d’histoire (MAH). Opposés en 2016 au projet Nouvel-Gandur, Action patrimoine vivant et Patrimoine Suisse Genève l’ont confirmé à la presse, ce vendredi, aux côtés d’un de leur contradicteur d’alors, la Société des amis du MAH.